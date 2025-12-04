82.76% -1.2
Новосибирцев призвали поддержать Шерегеш и Томск на голосовании за «Город молодёжи»

Всероссийская премия «Время молодых» Росмолодёжи определяет города с наиболее значимыми результатами и планами в сфере молодёжной политики. В специальных номинациях «Молодёжная столица России» и «Город молодёжи» в числе финалистов оказались Томск и Шерегеш.

Томск — единственный представитель Сибири в финале «Молодёжной столицы России», куда вошли шесть городов страны. Победитель получает статус на год, что открывает дополнительные возможности для развития проектов в предпринимательстве, спорте и творчестве. Организаторы отмечают, что успех в голосовании станет для томской молодёжи шансом заявить о себе на федеральном уровне.

В номинации «Город молодёжи» также шесть участников, среди которых — курортный Шерегеш. Этот статус даёт приоритет в федеральных проектах, экспертную поддержку и создание новых общественных пространств.

Руководитель департамента молодёжной политики Новосибирской области Василий Носков подчеркнул, что регион поддерживает Томск за его сильную образовательную базу, научные достижения и творческую атмосферу, а Шерегеш — за развитие инфраструктуры спорта и туризма, природную красоту и возможности для самореализации молодёжи Сибири.

