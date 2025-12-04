Комплексную помощь оказали почти 1000 семей бойцов в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области продолжает проект по оказанию комплексной социальной и юридической помощи семьям военных. Для повышения доступности поддержки в муниципалитетах региона регулярно работают мобильные межведомственные бригады.

По данным министерства труда и социального развития области, с июня 2023 года проведены выезды в 33 муниципальных образования, консультации получили почти тысяча семей. Заместитель министра отметил, что в одном месте объединяются специалисты ключевых региональных и федеральных структур, что позволяет оперативно решать широкий круг вопросов.

В состав бригады входят представители министерств труда, здравоохранения и юстиции, медико-социальной экспертизы, областного военкомата, аппарата уполномоченного по правам человека, общественной приёмной губернатора, Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества. Такой формат обеспечивает комплексный подход к проблемам семей военнослужащих.

3 декабря консультационная площадка работала в городе Обь, где специалисты приняли 15 обращений, предоставили юридические и психологические консультации, а также содействие в решении текущих вопросов.

Следующие выезды запланированы на 10 декабря в Краснообск и 17 декабря в Криводановку. В министерстве подчеркнули, что выездные приёмы будут продолжены и расширены, чтобы помощь приходила непосредственно по месту проживания нуждающихся семей.