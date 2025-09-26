Космонавтка из НСО Анна Кикина готовится к выходу в открытый космос

Экипаж МКС-74, в состав которого входит новосибирский космонавт Анна Кикина, успешно прошёл тренировку по подготовке скафандров для работы в открытом космосе.

Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В рамках подготовки космонавты освоили эксплуатацию скафандра "Орлан МКС", включая обслуживание до и после выхода в открытый космос, а также подготовку к хранению. Тренировки проводились на специализированном тренажере "Выход-2".

Успешное прохождение данного этапа подготовки позволяет космонавтам самостоятельно использовать необходимое оборудование во время внекорабельной деятельности.

Напомним, ранее Роскосмос объявил о том, что Анна Кикина отправится на МКС летом 2026 года на корабле "Союз МС-29", заменив космонавта Сергея Корсакова.