вчера 23:13
общество

Космонавтка из НСО Анна Кикина готовится к выходу в открытый космос

Фото: Роскосмос / Кадр из видео
Экипаж МКС-74, в состав которого входит новосибирский космонавт Анна Кикина, успешно прошёл тренировку по подготовке скафандров для работы в открытом космосе.

Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В рамках подготовки космонавты освоили эксплуатацию скафандра "Орлан МКС", включая обслуживание до и после выхода в открытый космос, а также подготовку к хранению. Тренировки проводились на специализированном тренажере "Выход-2".

Успешное прохождение данного этапа подготовки позволяет космонавтам самостоятельно использовать необходимое оборудование во время внекорабельной деятельности.

Напомним, ранее Роскосмос объявил о том, что Анна Кикина отправится на МКС летом 2026 года на корабле "Союз МС-29", заменив космонавта Сергея Корсакова.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
