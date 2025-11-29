Жители Новосибирска раскупили все билеты на Рождественский театральный фестиваль

В «Глобусе» стартовал Рождественский фестиваль, который сразу привлёк большое внимание публики.

Значительная часть билетов ушла ещё в первые недели продаж, хотя программа получилась объёмной и включает выступления более десятка коллективов.

В афише стоят спектакли театра «Современник», труппы Вахтангова и новокузнецкой драмы, а также отдельные программы Илзе Лиепы и Ольги Кабо. Отдельный всплеск интереса вызвали приезды театров «Шалом» и «Амазгаин», которые раньше в городе не выступали. Стоимость билетов колеблется от 800 до 4000 рублей, поэтому события фестиваля остаются доступными для разных зрителей.

Фестиваль продлится до конца декабря и уже стал одним из заметных культурных акцентов сезона, при этом организаторы ожидают аншлаги на части показов.