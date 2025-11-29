82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 ноября, 16:56
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
30 ноября, 16:56
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 23:50
общество

Жители Новосибирска раскупили все билеты на Рождественский театральный фестиваль

Фото: АиФ-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

В «Глобусе» стартовал Рождественский фестиваль, который сразу привлёк большое внимание публики.

Значительная часть билетов ушла ещё в первые недели продаж, хотя программа получилась объёмной и включает выступления более десятка коллективов.

В афише стоят спектакли театра «Современник», труппы Вахтангова и новокузнецкой драмы, а также отдельные программы Илзе Лиепы и Ольги Кабо. Отдельный всплеск интереса вызвали приезды театров «Шалом» и «Амазгаин», которые раньше в городе не выступали. Стоимость билетов колеблется от 800 до 4000 рублей, поэтому события фестиваля остаются доступными для разных зрителей.

Фестиваль продлится до конца декабря и уже стал одним из заметных культурных акцентов сезона, при этом организаторы ожидают аншлаги на части показов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.