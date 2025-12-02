Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет пунктам выдачи интернет-заказов справиться с предновогодней нагрузкой

Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет пунктам выдачи интернет-заказов (ПВЗ) справиться с пиковыми нагрузками в предновогодний период. Сервис позволяет повысить уровень безопасности и качество обслуживания, избежать конфликтных ситуаций и штрафов.

В Сибири спрос на услугу ежегодно растет: с прошлого ноября число ПВЗ, подключивших видеонаблюдение провайдера, увеличилось в 3,7 раза и достигло 735. Наиболее активно сервисом пользуются пункты выдачи, расположенные в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях, Бурятии и на Алтае.

«Ростелеком» учел самые строгие требования маркетплейсов: решение обеспечивает высококачественную запись с фиксацией даты и времени, а данные надежно хранятся на сертифицированных серверах «Ростелекома» не менее 90 дней.

Вячеслав Куц,директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Ключевое преимущество нашего видеонаблюдения — гарантированное сохранение записей даже при потере интернет-соединения. В режиме офлайн видео фиксируется на карту памяти камеры, а при возобновлении связи автоматически загружается в облачный архив. Мы также предусмотрели отдельную линию технической поддержки: наши специалисты работают круглосуточно и помогут решить любые вопросы».

Управлять «Видеонаблюдением для ПВЗ» удобно через личный кабинет. С телефона или компьютера можно просматривать видео с камер, расположенных в одном или нескольких пунктах выдачи, а также создавать любое количество учетных записей и настраивать роли доступа. При этом, все действия пользователей — например, авторизация или управление настройками — автоматически фиксируются в журнале.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Сибири доля пунктов выдачи интернет-заказов среди пользователей нашего видеонаблюдения достигла 15%. В целом сервисом пользуются свыше 5,2 тысячи организаций региона. Это одна из самых популярных услуг в Сибири, которую активно подключают как представители сектора МСП, так и крупные предприятия».





