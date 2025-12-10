Цены на ОСАГО выросли: чего ждать водителям?

С 9 декабря 2025 года в России вступают в силу изменения по ОСАГО: Банк России расширил тарифный коридор для всех видов транспорта и пересмотрел территориальные коэффициенты для более чем 40 регионов.

Для легковых автомобилей физических лиц минимальная ставка снизилась с 1646 до 1399 рублей, а максимальная выросла с 7535 до 8665 рублей, для мотоциклов диапазон изменился с 259–3043 до 155–4260 рублей, для такси максимальная ставка поднялась на 2363 и составила 18 119 рублей. Аналогичные корректировки коснулись грузовиков, автобусов, трамваев и троллейбусов.

Пересмотр коэффициентов затронул более 40 регионов. В одних территориях коэффициент стал ниже, что снижает стоимость полиса, в других — выше, что приведет к удорожанию страховки. Для расчета стоимости ОСАГО теперь учитывают базовый тариф по типу транспорта, территориальный коэффициент, страховой стаж и бонус-малус.

Эксперты рекомендуют заранее сравнивать предложения разных страховщиков — стоимость одного и того же полиса может различаться более чем в два раза.