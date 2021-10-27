13 спортсменов из Новосибирска попали в список кандидатов на участие в зимней Олимпиаде 2022

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13 спортсменов Новосибирской области стали кандидатами в олимпийскую команду России.
На официальном сайте Олимпийского комитета России опубликован список кандидатов в олимпийскую команду для подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм, который пройдут в 2022 году в Пекине.
В число кандидатов в олимпийскую сборную вошли 13 спортсменов из Новосибирской области. Это биатлонисты Лейсан Бикташева, Евгения Буртасова, Анна Никулина и Даниил Серохвостов, бобслеисты Денис Коротков и Михаил Мордасов, лыжники Екатерина Мегедь и Андрей Собакарев, сноубордисты Мария Васильцова, Ксения Качалова, Юлия Лаптева, Даниил Дильман и Николай Олюнин.
Всего в список попали 599 россиян. Финальный состав российской олимпийской сборной сформируют по итогам международных стартов.
Напомним, очередные зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля 2022 года.
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