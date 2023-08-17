Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области проверили качество новых тротуаров

В этом году на благоустройство тротуаров в Новосибирске выделено около 200 миллионов рублей. Региональные парламентарии Елена Тырина, Валерий Ильенко и Виталий Новосёлов в ходе выездного совещания проконтролировали качество работ на участках, которые прилегают к школам, детским садам, больницам. В маршруте – восемь объектов.

Первой точкой стал тротуар на улице Титова от дома № 30 до дома № 40. Его протяжённость – 350 метров. Стоимость работ – более 2,8 миллиона рублей. Как отметили участники совещания, при обустройстве не выполнили понижение грунта, чтобы грязь не попадала на асфальт. Тротуар введут в эксплуатацию после устранения подрядчиком выявленных недоделок.

Также участники выездного совещания осмотрели тротуары по периметру школы № 67 с двух сторон, между домами №№ 232/1 и 234/1 на улице Титова в направлении спорткомплекса «Заря». Депутаты обратили внимание на отсутствие пешеходного перехода около спортивного объекта. В свою очередь, представитель подрядчика отметил, что до 1 сентября переход появится.

Тротуар по улице Бийской от школы № 48 до городской клинической больницы № 11 – один из приоритетных. Участники совещания отметили, что работы выполнены оперативно, и 1 сентября детям будет комфортно и безопасно ходить в школу. Однако, в ходе рейда выявлено, что на свежеуложенном асфальте в некоторых местах стоят лужи. Устранение недостатков будет контролироваться.

Региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Виталий Новосёлов подчеркнул, что в этом году в Новосибирске планируется выполнить ремонт больше 100 тротуаров. Он озвучил решение ещё раз провести рейд по данным объектам после завершения процедуры их приемки и уделить пристальное внимание вопросам благоустройства сданных объектов.

Председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко остался доволен увиденным: работы почти завершены, идет приемка и устранение недочетов.