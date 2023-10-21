Под Новосибирском простятся с Александром Кудрявцевым, погибшим на СВО

В Черепаново похоронят добровольца Александра Кудрявцева — он погиб в зоне специальной военной операции.

14 октября при выполнении воинского долга в ходе СВО погиб рядовой Александр Кудрявцев. Об этом сообщает администрация Черепановского района в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Из биографии Александра известно, что он родился 25 ноября 2002 года в городе Черепаново. С 2020 по 2022 год проходил военную службу в Российской армии. Был добрым и заботливым сыном, верным другом и человеком большого мужества.

Как сообщает администрация района, в зону СВО Александр отправился добровольцем в августе прошлого года.

Траурная церемония прощания с Александром состоится в воскресенье, 22 октября, с 10:30 до 12:00 в Искровском СДК.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в ходе СВО погиб боец из Новосибирской области Александр Демин.