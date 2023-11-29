У россиян массово отберут загранпаспорта: как понять, попал ли под ограничения

С 11 декабря текущего 2023 года вступят в силу поправки в закон о порядке выезда и въезда в Россию. С этого момента у многих россиян изымут загранпаспорта.

Очевидно, что без веских причин изымать паспорт или, проще говоря, запрещать выезд из страны государство не станет. Это может случиться только в следующих ситуациях:

- решение суда о банкротстве гражданина РФ;

- повестка о призыве на военную службу;

- присвоение статуса «подозреваемого» или «обвиняемого» по уголовным делам;

- наличие долгов (решение суда);

- служба в ФСБ или доступ к сведениям с грифом «Секретно» (действующая и первые пять лет после увольнения).

Во всех случаях органы МВД, МИД или ФСБ (зависит от индивидуальной ситуации) лично или по почте вручают уведомления о запрете выезда за границу в трёхдневный срок после принятия соответствующего решения. В течение 5 дней с этого момента загранник необходимо сдать.

Никаких штрафных или иных санкций в обратном случае не насупит, но пройти границу РФ гражданину не удастся даже по внутреннему паспорту (к примеру, через Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию). Связано это с тем, что данные гражданина РФ, на которого наложен запрет на выезд оперативно поступают в базу пограничной службы.

Возвратить загранпаспорт госорганы обязаны сразу же после окончания действия запрета на выезд: призывникам – по окончании службы, банкротам – по завершении процедуры банкротства, должникам – после погашения долга.