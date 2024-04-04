Депутаты Новосибирска посоветовали чиновникам мэрии работать по генплану города

На заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения под председательством Андрея Гудовского депутаты обсудили ряд важных вопросов.

Поиск места для пескобазы затянулся

Один из них касался переноса муниципальной пескобазы, расположенной по ул. Перекатная, 40.

Напомним предысторию вопроса. Идея переезда пескобазы, по словам чиновников, была заложена в генплане города еще в 2020 году. На месте существующего муниципального объекта согласно генплан на береговой линии от Димитровского моста до улицы Сухарной должна была появиться новая набережная. Также эта часть города рассматривалась как перспективная для жилой застройки. Домов здесь появилось немало, набережную не построили, пескобаза тоже осталась на месте.

Выбор подходящей локации идёт годами, предложенные варианты не устраивают департамент транспорта. Участок должен быть с подъездными путями и вдали от жилых домов, но тогда будет заметно увеличено транспортное плечо и затраты на доставку.

Как сообщил депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов, более 1000 жителей Владимировского микрорайона ещё в 2021 году обратились с действующему на то время мэру города Анатолию Локтю с просьбой перенести пескобазу в другое место, так как объект очень шумный.

«По поводу пескобазы у меня идет масса обращений от жителей Чернышевского спуска, которые постоянно дышат пылью. Все санитарные нормы у нас нарушаются, — подчеркнул Ростислав Антонов. — Активность жителей будет только нарастать, надо ускориться и принять решение, которое предусмотрено генеральным планом, — уверен депутат

В своем решении комиссия рекомендовала чиновникам рассмотреть варианты выкупа участков под муниципальную пескобазу у собственников в районе Затона-Лесоперевалки, либо вынести её за черту жилых районов.

Председатель комиссии Андрей Гудовский считает, что пескобазу с этой территории надо убирать.

«Вопросы у нас иногда решаются очень долго. На это есть как объективные, так и субъективные причины. У нас в мэрии есть грандиозные планы, но без должного контроля эти планы нивелируются необязательностью их исполнения. И пескобаза это один из характерных примеров. Еще несколько лет назад запланировали её перенос, а теперь разводят руками и говорят места нет. Пескобазу надо выносить на окраину города, понятно, что это увеличит транспортное плечо и затраты и нужно будет увеличивать бюджет предприятия. ДЭУ-1 на эту сумму. Второй вариант – выкуп территории у частных лиц, но надо понять, насколько это целесообразно. Городская застройка может прийти и туда, где сегодня предполагается выкупить участок и через 5-7 лет нам снова придется вернуться к вопросу о переносе пескобазы. Будем держать вопрос на контроле.

Департамент транспорта не согласился с выводами аудиторов

Обсудили на комиссии и итоги аудиторской проверки департамента общественного транспорта в части эффективности распределения маршрутов городского наземного транспорта между коммерческими и муниципальными перевозчиками.

Представитель аудитора доложил членам комиссии, что за исследуемый период в Новосибирске снизилось число маршрутов, выполняемых коммерческими перевозчиками, а также их протяженность и число машин, работающих на этих маршрутах. Кроме того, частные перевозчики чаще нарушают расписание, чем муниципальные. Также выявились нарушения в проведении конкурсных процедур, в результате которых на долю муниципального транспорта приходятся маршруты с низким пассажиропотоком и выручкой, а частным перевозчикам достаются более выгодные.

Заместитель начальника департамента — начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров высказал несогласие с данными в акте.

«Мы внимательно изучили акт КСП. И мы на 90% не согласны с выводами аудиторов. По результатам акта мы получили представление и подготовили на него ответ, который направили в правоохранительные органы. Информация в акте подана однобоко, без учёта специфики отрасли. При сравнении в расчёт берутся исключительно прибыльные маршруты частных перевозчиков. Но муниципальное предприятие обслуживает только Первомайский и Советский районы. В других районах также есть социально важные направления с убыточными маршрутами и небольшим пассаржиропотоком, которые также обслуживают частные перевозчики. Что касается проведения конкурсных процедур, то мы руководствуемся федеральным законом, а КСП вменяет нам исполнение этого закона в нарушение. Я прошу депутатов, прежде чем делать выводы, внимательно изучить наш ответ и дать объективную оценку как действиям управления, так и действиям КСП в рамках проверки», — обратился чиновник к членам комиссии.

Председатель комиссии Андрей Гудовский прокомментировал решение комиссии:

«Есть свое мнение у руководителя подразделения, есть своё мнение у аудиторов Контрольно-счетной палаты. На мой взгляд, у нас в КСП работают профессионалы. Мы первый раз столкнулись с тем, что руководитель департамента на 90% не согласен с вводами КСП. Поэтому депутатам надо более глубоко погрузиться в тему и разобраться в ситуации: или наши аудиторы перенапрягли ситуацию, или руководитель пытается уйти от ответственности. И уже после этого будем делать выводы».