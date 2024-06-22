10 тысячам жителям центра Новосибирска отключат свет до утра

10 тысяч жителей центра Новосибирска останутся без света в ночь на воскресенье, 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».

Ночью в районе «Локомотив-Арены» будут проводить плановый ремонт кабельной линии электропередачи. Работы запланированы с полуночи до семи часов утра 23 июня.

В зону отключения попадают 18 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, частный сектор и многоквартирные дома ЖК Молодежный, ЖК Созвездие, микрорайона Закаменский и на улице Тополевой, 27. Всего более 10 тысяч человек, сообщили в компании.

Для оперативного ремонта задействуют шесть бригад рабочих, а на время проведения работ направят генераторы для подачи резервного электроснабжения значимых социальных объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области 23 июня ожидаются ливень и град.