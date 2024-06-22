В Новосибирске осужденная мать высказалась об органах опеки

В Октябрьском районном суде Новосибирска мать 10-летней девочки Наталью Амбросову приговорили к тюремному заключению.

Она получила наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Согласно материалам дела, её дочь Арина сообщила классному руководителю о том, что дома её избивают. Наталья Амбросова утверждала, что дело было сфабриковано свекровью, а травмы девочка нанесла себе сама.

«Я знала, что меня посадят! Спасибо опеке! Я успела перед судом зайти к дочери. Она сказала, что хочет домой, — сказала в конце заседания осужденная. – Младшая должна в этом году пойти в первый класс. Её, видимо, придётся оставить с мужем. Если бы был нормальный психолог, он бы увидел, что всё не так уж и просто».

На оглашение приговора Амбросова пришла с вещами, готовая к заключению. В зале суда её заковали в наручники и отправили в изолятор для дальнейшего перевода в колонию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области дочь обвинила врачей в смерти своих родителей-пенсионеров.