Сколько раз можно списывать долги?

Сколько раз можно подавать на банкротство? В законе четко указано — один раз в пять лет, но нет ограничений на количество попыток. Появился неверный стереотип, что если с первой попытки списать долги не получилось, то можно попытаться еще раз через пять лет.

Банкротство — это не метод ухода от долговой ответственности. Это способ защиты граждан, объективно и непреднамеренно попавших в трудную финансовую ситуацию. Поэтому первым делом суд устанавливает добросовестность потенциального банкрота.

Например, человек имел высокооплачиваемую работу, но лишился ее после введения западных санкций — компания-работодатель попросту прекратила свою деятельность в России. Гражданин не справляется с кредитной нагрузкой и хочет списать долги через банкротство. Или заемщик подал в банк фиктивную справку о доходах. Возможно получатель кредита не планировал его выплачивать и хочет использовать механизм банкротства как лазейку для списания долгов.

Если придет к выводу, что действия потенциального банкрота были недобросовестными, то долг списан не будет. И вот тут-то люди и вспоминают о возможности повторной подачи на банкротство через 5 лет.

Подать на банкротство через 5 лет можно, но это будет работать только на новые долги, возникшие за эти пять лет.

Каждый конкретный долг рассматривается в суде только один раз. Если он не был списан, то в будущем суд не станет рассматривать его повторно. Решение по этому долгу принято и поменять его не получится.

Основываясь на многолетней практике, юристы компании «Аристократ» отмечают, что у запускающих процедуру банкротства есть только одна попытка списать долги, имеющиеся на данный момент. По этой причине к делу стоит подойти максимально ответственно.

Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 901 / Крашенинникова 3-й пер., 3\1, оф. 403

+7 383 205-97-04

https://aristokrat.group/nsk

Реклама. юр.лицо ООО «АДЖИО ФИНАНС ГРУПП». ИНН 5404492822. Erid: LjN8KVCjJ