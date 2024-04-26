«Ростелеком» подписал соглашение о партнерстве с крупнейшим дата-центром Сибири

«Ростелеком» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с группой компаний Key Point, которая сегодня открыла в Новосибирске первую очередь центра обработки данных (ЦОД). Теперь клиентам провайдера доступны технические возможности нового крупнейшего в Сибири сертифицированного дата-центра.

Емкость первой очереди составляет 440 ИТ-стоек по 7 кВт, в будущем их число возрастет до 880. Все оборудование соответствует международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения.

Соглашение предусматривает возможность объединения технологических и интеллектуальных ресурсов группы компаний «Ростелеком» и «Ростелеком ЦОД» с ресурсами ГК Key Point и создания совместного проекта по предоставлению комплексных ИТ-решений и сервисов клиентам на базе инфраструктуры ГК Key Point.

«Ростелеком» уже имеет на территории Новосибирска два ЦОДа уровня Tier III общим объёмом более 400 стойко-мест. Опыт предоставления комплексных ИТ-сервисов в собственных дата-центрах позволит провайдеру эффективно оказывать услуги и в партнёрских ЦОДах.

«“Ростелеком” — технологический лидер, который присутствует во всех сегментах ИТ-рынка. В числе наших клиентов крупные корпорации, стратегические предприятия и организации государственного сектора. Развитие ИТ-инфраструктуры и технологического потенциала, в том числе в партнерстве с другими флагманами отрасли, позволяет в полной мере соответствовать возрастающим потребностям наших заказчиков», — отметил заместитель директора-технический директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Алексей Гайдамак.

«В Новосибирске появилась площадка, на базе которой партнеры ГК Key Point могут предлагать свои ИТ-сервисы клиентам и быть уверенными в надежности и безопасности хранения данных. Инфраструктура этого ЦОДа отвечает требованиям международных стандартов по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Благодаря появлению в регионе дата-центра такого уровня местным компаниям станет в разы проще осуществить планы по развитию и внедрению своих высокотехнологичных сервисов», – сказал основатель ГК Key Point Евгений Вирцер.

В Новосибирской области дата-центр ГК Key Point построен на территории Промышленно-логистического парка, он станет самым большим коммерческим ЦОДом в Сибирском регионе и одним из крупнейших за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Его услугами уже начали пользоваться региональные компании различных отраслей и телекоммуникационные операторы.

ГК Key Point развивает сеть дата-центров на территории РФ. ЦОДы компании проходят двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute: на соответствие проектной документации уровню Tier III Design Documentation и на соответствие введенного в эксплуатацию объекта уровню Tier III Constructed Facility. Также все объекты проходят сертификацию по стандартам PCI DSS и ФСТЭК.

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