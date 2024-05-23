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общество

«Смогут пересдать ЕГЭ». Новые правила для выпускников школ в Новосибирске вступили в силу

Стоп-кадр из видео

Даты пересдач 4 и 5 июля.

Заместитель министра образования в Новосибирске Владимир Щукин рассказал в рамках пресс-конференции в ТАСС о новшествах в итоговой аттестации выпускников в 2024 году.

«Если говорить про изменения, то в этом году есть новшество, которое вступило в силу, согласно Указу президента РФ — предоставить возможность выпускникам пересдать экзамен. Вот это новшество будет впервые. Даты пересдач 4 и 5 июля, когда выпускники этого года один из тех экзаменов, который они выбрали и сдавали, могут пересдать.

Владимир Щукин подчеркнул важно что первый результат будет аннулирован.

Выбрать между «лучшим» и еще «более лучшим» невозможно.

Если, скажем, ребенок решит пересдать экзамен, но не сможет прийти, например, из-за болезни, первый результат сохранится.

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Евгения Замошникова
Журналист

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