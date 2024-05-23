«В мою сторону отлетел бак с топливом»: Фура столкнулась с ГАЗелью возле посёлка Садовый

Водитель грузовика выскочил на встречную полосу, на место экстренно выехали сотрудники ГИБДД.

Серьезное ДТП с фурой и ГАЗелью произошло В 3:45 на трассе около поселка Садовый в Калининском районе. Первыми информацией о случившемся поделились очевидцы в паблике АСТ-54. По их данным, водитель грузовика выскочил на встречную полосу, что и привело к столкновению с ГАЗелью. После столкновения обе машины вылетели в сторону АЗС, фура оказалась под пламенем огня. Оказались на месте ДТП и те, кто едва не пострадал от случившегося. Так, один из автовладельцев-очевидцев чудом увернулся от летящего в его сторону бака с топливом.

«В мою сторону отлетел бак от ГАЗели, который был полон топлива, я с трудом увернулся», — делится один из очевидцев.

Сообщается, что пострадавших нет. Пользователи сети называют это чудом.

«Просто чудо, что никто не пострадал в таком страшном ДТП», — пишут интернет-пользователи в комментариях.