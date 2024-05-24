сегодня
24 мая, 14:26
пробки
6/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня
24 мая, 14:26
пробки
6/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня 11:33
общество

Новосибирские спасатели эвакуировали мужчину с острова в Первомайском районе позно ночью

Фото: спасатели МАСС

Спасатели помогли сибиряку вернуться домой.

Новосибирские спасатели то и дело помогают сибирякам выбираться из сложных ситуаций: вытаскивают их из люков, подвалов и других ситуаций. В ночь с 22 на 23 мая на пульт диспетчера МАСС пришло сообщение от мужчины, который оказался один на острове. Мужчине потребовалась срочная эвакуация, при том — как именно он оказался на острове не сообщается.

Сообщение на пульт спасателей пришло в 00:05, завершилась эвакуация в 01:24 часов. Сообщается, что мужчине 42 года, каких-либо проблем со здоровьем у него не было, в медицинской помощи не нуждался.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в