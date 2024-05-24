Выступление Элджея в Новосибирске требуют отменить члены «Русской общины»

Активисты против приезда кумира молодежи.

В середине июня в Новосибирске состоится масштабный концерт «Черника Music Fest» с участием молодых и талантливых артистов, блогеров. Среди них уроженец Новосибирска Алексей Узенюк (известный под псевдонимом Элджей). Правда, не все жители города рады видеть сибиряка, члены «Русской общины» требуют отменить его выступление.

Активисты считают, что шоумен может распространять негативное влияние на молодежь.

«Мы обращаем внимание СК РФ и Министерства культуры РФ на тот факт, что практически каждая его песня содержит прямую пропаганду употребления наркотиков», — цитирует активистов издание VN.ru.

Напомним, что мероприятие запланировано на 15 и 16 июня, в числе других артистов — певицы Максим, , Mary GU, Mia Boyka и многие другие.