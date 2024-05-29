Полицейский из Татарска Новосибирской области попался на крышевании казино

Местный «Лас-Вегас» просуществовал в Татарске несколько лет и спокойно принимал посетителей в самом центре города.

В центре Татарска несколько лет красовались буквы «VIP», внутри — десятки игровых автоматов, на любой вкус и цвет, что называется. Владелицей бизнеса оказалась 30-летняя местная жительница, а «крышевал» сибирячку сотрудник полиции из Татарска. Нашлись и те, кто был против нелегального бизнеса, они отнесли заявление в полицию. Однако через несколько дней забрали, по сведениям СК РФ, на заявителя «надавил» сотрудник ФСБ через свои связи.

Следователи вышли на след сотрудника ФСБ, который «прикрывал» бизнес-леди и ее бизнес.

СК возбудил уголовное дело.