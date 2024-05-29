Сибирская порноактриса Ева Эльфи отметила свой день рождения вечеринкой в откровенных нарядах

Одни сообщают, что девушке исполнилось 27 лет, другие — 24 года. Звезда интернета выбрала для вечеринки необычный образ, макияж нанесла самостоятельно.

Российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя Юлия Романова) отметила свой день рождения вечеринкой в откровенных нарядах. Девушка поделилась образом к кружочках в своем Telegram-канале.

В первом кружке девушка рассказала, что самостоятельно подобрала образ для вечеринки. В кадре появилась в черном облегающем костюме с полупрозрачными вставками.

Показала и макияж, отметив, что косметику нанесла своими руками. Отметила, что вечеринка будет необычной, но подробности уточнять не стала, подчеркнув: «Сообщу позже!».

Вечеринка проходила в загородном клубе, который находится в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три США.

Напомним, что Ева Эльфи родом из Омска, снимает порнографические ролики вместе с мужем. Пользуется большой популярностью в России и за пределами страны.