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29.05.2024 15:24
общество

Сибирская порноактриса Ева Эльфи отметила свой день рождения вечеринкой в откровенных нарядах

Фото: Ева Эльфи / Telegram

Одни сообщают, что девушке исполнилось 27 лет, другие — 24 года. Звезда интернета выбрала для вечеринки необычный образ, макияж нанесла самостоятельно.

Российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя Юлия Романова) отметила свой день рождения вечеринкой в откровенных нарядах. Девушка поделилась образом к кружочках в своем Telegram-канале.

В первом кружке девушка рассказала, что самостоятельно подобрала образ для вечеринки. В кадре появилась в черном облегающем костюме с полупрозрачными вставками.

Фото Сибирская порноактриса Ева Эльфи отметила свой день рождения вечеринкой в откровенных нарядах 2

Показала и макияж, отметив, что косметику нанесла своими руками. Отметила, что вечеринка будет необычной, но подробности уточнять не стала, подчеркнув: «Сообщу позже!».

Фото Сибирская порноактриса Ева Эльфи отметила свой день рождения вечеринкой в откровенных нарядах 3

Вечеринка проходила в загородном клубе, который находится в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три США.

Напомним, что Ева Эльфи родом из Омска, снимает порнографические ролики вместе с мужем. Пользуется большой популярностью в России и за пределами страны.

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Дарья Лапина
Журналист

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