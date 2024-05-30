Опубликована карта забега «Зеленого марафона» в Новосибирске

В ближайшую субботу сотни новосибирцев соберутся на Михайловской набережной, чтобы присоединиться к всероссийской акции. Спортивное событие не обойдется без подарков для участников.
Субботний день, 1 июня для жителей Новосибирска принесет немало поводов для ярких эмоций. Михайловская набережная примет сотни желающих принять участие в «Зеленом марафоне».
Спортивное событие рассчитано на любой возраст — от юных и начинающих спортсменов, до взрослых и опытных. Дистанций на выбор несколько:
1) 4,2 километров и 10 километров для взрослых участников;
2) 500 метров для детей 4-13 лет и 4,2 километров для детей 14-17 лет;
3) Инклюзивный забег на 500 метров.
Собранные деньги с забега пойдут на помощь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства (благотворительный Фонд «Вклад в будущее»).
Старт и финиш запланированы недалеко от главной сцены Михайловской набережной. Участникам предлагают надеть спортивную форму, удобные кроссовки и одежду и выйти на старт в компании таких же спортсменов-энтузиастов.
08:00 — старт активностей
09:10-09:25 — утренняя зарядка со спортивной семьей
09:25-09:45 — интерактив от ведущего (гигантская игра)
09:45-10:00 — музыкальный блок номеров
10:00-10:15 — интерактивный блок – слинготанцы с инструктором
10:15-10:30 — интерактив от ведущего (массовая планка, разминка)
10:30-10:40 — инклюзивный забег
10:40-10:45 — детский забег 6-8 лет
10:45-10:50 — детский забег 9-13 лет
10:50-11:00 — показ моделей от SberShop
11:00-11:10 — блок приветственных речей перед стартом
11:10-11:20 — одновременный старт забегов на 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба
11:20-12:00 — выступление хора
12:00–12:20 — награждение победителей забега
12:20–12:40 — интерактив от ведущего (гигантская игра-бродилка)
12:40-13:00 — розыгрыш приза, награждение за QR-квест
13:00–15:00 — музыкальная программа от ГДТП