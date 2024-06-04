сегодня
04 июня, 15:22
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 89.37 | eur 96.87
сегодня
04 июня, 15:22
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 89.37 | eur 96.87
сегодня 13:07
общество

Экс-глава департамента ЖКХ Новосибирска возглавил филиал СГК

Фото: sibgenco.online

Дмитрий Перязев недавно покинул мэрию города Новосибирска.

Уволившийся из мэрии Дмитрий Перязев возглавил новосибирский филиал СГК. Информацией об обновлениях в кадрах поделились в пресс-службе компании.

В СГК подчеркивают, что Дмитрий Перязев в системе ЖКХ почти 20 лет — с 1995 года. Учился в Новосибирской государственной академии строительства по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция», по образованию — «инженер-строитель».

С 2004-го трудился в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», а через шесть лет попал в руководство МУП «Энергия». С 2018 года возглавлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, 16 мая стало известно об его увольнении.

Дмитрий Перязев обещает вложить в работу компании весь имеющийся опыт, знания. У него есть свое понимание развития в отрасли и развития, непосредственно, самой компании.

Ранее стало известно про уголовное дело, которое заведено на сотрудника мэрии Заельцовского района.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в