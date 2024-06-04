Портрет многодетной мамы из Новосибирской области разместили в павильоне ВДНХ

Сибирячка воспитывает пятерых детей, работает и находит время на хобби.

Фотография многодетной мамы Татьяны Мосиной из Краснозёрского района украсила Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

На Международной выставке-форуме «Россия» была замечена фотография сибирячки — Татьяны Мосиной из Краснозёрского района. Женщина воспитывает пятерых детей и находит время на хобби. Снимок разместился в павильоне «Семья. Работа. Долголетие» в Москве в рамках цифровой фотовыставки «Счастье. Материнство или карьера?!».

Известно, что Татьяна Мосина родом из села Половинное, работает учителем в школе, преподает историю и обществознание. Дома ее ждут дети, которых немного немало — пятеро. Сибирячка находит время на хобби (вязание, оригами, музыка), активно участвует во всех сельских мероприятиях.

В копилке имеет медаль «За материнскую доблесть», которую получила совсем недавно.

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