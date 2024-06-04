В Новосибирске семье погибшего в ходе СВО военнослужащего вручили орден

Контрактник прослужил на Донбассе больше года, погиб при взятии одного из опорных пунктов.

В администрации Калининского района семье погибшего военного вручили посмертную награду для их близкого. Имя новосибирского бойца Ильи Сафарова навсегда останется в истории СВО: он погиб в марте 2023 года при взятии одного из опорных пунктов. До отправки в зону боевых действий имел опыт службы в армии, а также служил по контракту (с 2021 года).

Сообщается, что вся жизнь военного прошла в Калининском районе, в 2016 году он окончил школу № 46 им. Героя России Сергея Амосова в Пашино, далее решил связать свою жизнь с Минобороны РФ.

Указом Президента от 25 декабря 2023 года награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно).

Близкие бойца с трудом сдерживали эмоции, по фотографиям видно, что мама в какой-то момент заплакала.

В копилке Ильи Сафарова есть также медаль Жукова, полученная в 2022 году.

Ранее стало известно, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на дочь участника СВО в Новосибирске.