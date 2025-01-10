Никита Кологривый, Иван Абрамов и новый «Холоп». Афиша на январь-2024 в Новосибирске

Первый месяц нового года в столице Сибири богат на события: спектакли, концерты и премьеры в кинотеатре.

Январь подарит жителям Новосибирска немало ярких премьер и событий. Сиб.фм собрал наиболее увлекательные гастроли, в том числе «акул» из мира шоу-бизнеса.

Никита Кологривый (18+)

30 января в ДКЖ со спектаклем «Маяковский. Я сам» выступит новосибирский актер Никита Кологривый. Артист получил большую славу после выхода сериала «Слово пацана» и других проектов. В постановке артист расскажет историю жизни, острых, непримиримых противоречий, взлетов и падений выдающегося поэта. Начало в 19:00.

Цена билетов – от 3500 рублей

Гарри Поттер. HighTime Orchestra. Мультемидийный концерт (6+)

15 января в Камерном зале филармонии волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере прозвучат в сопровождении зрелищного видеоряда на большом экране. Главная музыкальная тема «Гарри Поттера» — Hedwig's Theme — есть во всех восьми фильмах про юного волшебника. Начало в 19:00.

Цена билетов – от 2200 рублей

Иван Абрамов (18+)

18 января в Доме Ученых Академгородка выступит комик Иван Абрамов. Юморист Иван Абрамов со свойственной ему интеллигентностью всегда готов взглянуть на заурядную ситуацию под нестандартным углом, делая свои выступления по-настоящему смешными и яркими. Начало в 19:00.

Цена билетов – от 2400 рублей

Отец и сын Дунаевские (12+)

19 января в Камерном зале филармонии состоится программа Отец и сын Дунаевские. Концерт посвящён творчеству двух знаменитых композиторов, Исаака и Максима Дунаевских, встреча с музыкой которых неизменно дарит слушателям незабываемые эмоции и отличное настроение. Начало в 16:00.

Цена билетов – от 400 рублей

Найтивыход (18+)

30 января в «Подземке»выступит группа Найтивыход. К К творчеству фронтмена подтолкнула именно личная жизнь — дебютные треки Кирилл Лермонтов посвящал девушке, которая так и не ответила взаимностью. Песни группы посвящены любви, переживаниям и поиске смысла в жизни. Начало в 18:00.

Цена билетов – от 1320 рублей

Холоп. Великолепный век (12+)

С 23 января выходит фильм «Холоп. Великолепный век» о том, как избалованный мажор попадает в эпоху Сулеймана. Вместо русской деревни XIX в. Главный герой попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана. Сюжет картины захватывает, погружает в приключения и дарит яркие эмоции зрителям.

Цена билетов – от 300 рублей.