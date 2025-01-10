Россиянам подсказали альтернативу выбрасыванию новогодней елки

Дерево может пригодиться в быту, главное вовремя спохватиться.

Россиянам предложили варианты использования рождественской елки после праздников, избегая ее выбрасывания. NEWS.ru побеседовал со строительным экспертом и генеральным директором компании «Главснаб» Федором Васильевым, который сказал, что живую елку можно высадить в открытый грунт или использовать на дрова. Зелёные иголки могут стать отличной мульчей для цветников. Васильев указал, что самое простое — распилить елку на дрова для использования на даче.

В крупных городах существуют пункты, принимающие живые ели для переработки в древесные опилки, применяемые в производстве бумаги или топлива. Если дерево не сильно засохло, его возможно пересадить.

Васильев добавил, что елку можно посадить в горшок в качестве декоративного саженца для дачи. Он также упомянул, что еловые иголки могут служить подстилкой или кормом для животных благодаря своим антисептическим и противогрибковым свойствам.

Иголки ели, используемые в качестве мульчи в клумбах, обеспечивают удобрение почвы и защищают растения от холодов.

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