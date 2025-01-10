Моржи – тяжело больные люди. Чем опасно нарыть в ледяную воду?

Для неподготовленного человека – это большой стресс, и как следствие букет болезней.

Моржи представляют собой людей с серьёзными заболеваниями. Чем грозит погружение в ледяную воду? Для неподготовленных это вызывает сильный стресс и может привести к множеству болезней. Важно тщательно изучить информацию, прежде чем приступать к такому экстремальному шагу.

Павел Воробьёв, глава Московского городского научного общества терапевтов и профессор, обсудил с Pravda.Ru возможные последствия погружения в холодную воду.

«Купание в ледяной воде только негативно сказывается на здоровье. Нельзя плавать в проруби. Это резкое охлаждение организма способствует развитию заболеваний, например, почечной недостаточности», — заявил доктор.

Эксперт подчеркнул, что те, кто купается в проруби, болеют чаще, чем те, кто этого не делает. Это признанный медицинский факт.

«Все моржи имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Есть различие между купанием в проруби и кратковременным погружением. Разовое погружение на Рождество, напротив, может принести пользу, улучшая иммунитет через воздействие холодной воды», — считает специалист.

Регулярное купание в холодной воде может привести к заболеваниям из-за сильного охлаждения и теплопотери, с которой не может справиться кожа.

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