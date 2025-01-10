Стало известно, что на пенсию по старости в 2025 году смогут накопить далеко не все россияне

Потребуется 30 индивидуальных коэффициентов — это потолок минимального порога, согласно пенсионной реформе.

В 2025 году для выхода на пенсию потребуется 30 индивидуальных коэффициентов — это максимальная планка минимального порога, установленного пенсионной реформой. Годом ранее достаточно было накопить 28,2 балла. Если этого количества баллов не удалось собрать, а пенсионный возраст настал, выплата пенсии не будет предоставлена. Придётся продолжать работать или купить недостающие пенсионные баллы в СФР. «Секрет фирмы» объясняет, почему так произошло.

В каких случаях могут отказать в пенсии по старости? Страховую пенсию по старости в России с 2025 года назначают при достижении 59 лет для женщин и 64 лет для мужчин. Помимо возраста, необходимо выполнить еще несколько требований:

Накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК);

Иметь трудовой стаж не менее 15 лет.

Как заработать пенсионные баллы (ИПК)? Во-первых, нужно официально работать и получать заработную плату. Чем выше зарплата, тем больше начисляется баллов, но есть максимум — не более 10 баллов в год. Если зарплата равна МРОТ (в 2025 году это 22 440 рублей), то за год накопится примерно 1 балл. Максимальное количество ИПК можно получить при зарплате в 230 000 рублей. В 2024 году достаточный уровень зарплаты для этого составлял 185 000 рублей в месяц.

Узнать количество накопленного стажа и баллов можно с помощью пенсионного калькулятора, доступного в личном кабинете на сайте СФР, используя аккаунт в «Госуслугах».

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