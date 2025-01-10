Пробки сковали Новосибирск утром 10 января

Автомобилисты стоят в пятибальных пробках в разных районах города.

В Новосибирске утром 10 января образовались пробки в пять баллов, сообщает «2ГИС». В городе произошло несколько ДТП, дороги покрыты снегом и льдом. На левом берегу пробка и авария на Приморской улице, затруднения на Петухова.

Движение затруднено на Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Широкой и Энергетиков, а также на Димитровском и Октябрьском мостах. На правом берегу пробка и ДТП на Большевистской улице, задержки на Выборной, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бразильский игрок Нандо покинул матч из-за расизма в Новосибирске.