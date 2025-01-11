Четыре пожара ликвидировали сотрудники МЧС за сутки в Новосибирске

Огнеборцы призывают не оставлять дома электроприборы без присмотра, а также не перегружать электросеть.

За последние сутки пожарные Новосибирской области ликвидировали четыре пожара. Сотрудники МЧС напоминают о важности не оставлять электроприборы без присмотра и не перегружать электросеть. Подробности одного из пожаров 10 января в Кировском районе на Вертковской таковы: при прибытии первый этаж был окутан дымом.

Семь человек самостоятельно покинули здание. Пожарные МЧС России за 8 минут справились с огнем и при помощи спасательного устройства эвакуировали владельца квартиры, который пострадал от отравления дымом. Пожар повредил матрас на площади 4 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.