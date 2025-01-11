В Новосибирске появился Лунный календарь на январь-2025

Огородники могут готовиться к высадке рассады в блажащее время.

В скором времени садоводы приступят к подготовке рассады для будущих посадочных работ. При этом они будут опираться не только на агротехнические рекомендации, но и на Лунный календарь. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

Наиболее подходящими днями для работы с растениями считаются 1, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 января.

В зависимости от фазы Луны, существуют и нейтральные дни, такие как 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 января. Дни, которые не рекомендованы для работы, это 2, 3, 6, 7, 15, 16, 30 января. Отмечается, что на новолуние лучше воздержаться от любых работ, так как этот период, продолжающийся три дня, является наиболее неблагоприятным.

Полнолуние же может оказывать менее негативное влияние на растения. Самыми подходящими днями для посева семян огурцов, помидоров, перцев и зелени станут 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31 января. Для посадки различных корнеплодов подойдут 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 января.

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