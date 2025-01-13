Школьнице заплатили свыше 35 тысяч рублей после падения в колодец под Новосибирском

Инцидент произошел в Татарском районе.

Татарский районный суд рассмотрел иск местной жительницы Остапенко И.А. в интересах своей дочери. Женщина требовала от местного «Водоканала» и городской администрации компенсации за материальный и моральный ущерб в размере 36 490 рублей.

Сибирячка рассказала, что 11 сентября 2024 года её дочь по пути в школу провалилась в незакрытый люк, заросший травой, по улице Матросова возле дома № 87.

«Ребенок провалился в колодец, ушиб правую руку и потянул мышцу на правой ноге», — сообщили VN.ru в районном суде Татарска. Кроме того, так как колодец был полон воды, вся одежда и обувь школьницы промокли. Также был испорчен телефон, который выпал из её кармана. МУП «Водоканал» не согласилось возместить ущерб добровольно.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске патрульный автомобиль ДПС попал в аварию.