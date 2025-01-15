Целый район просто стёрт с лица земли. Никто не ожидал такого масштаба трагедии.

Целый район оказался уничтожен. Никто не ожидал такого размаха бедствия.

Предварительная оценка ущерба от пожаров в Лос-Анджелесе составляет не менее $40 миллиардов по новым данным, общие потери для страховой индустрии удвоились за один день, согласно KBW.

Вилла Ильи Лагутенко

СМИ сообщают, что эпатажный рокопопс-исполнитель купил дом между Малибу и Лос-Анджелесом в 2018 году за 2,8 млн долларов, при этом заем составил 2,3 млн от одного из американских банков.

Дом Алексея Воробьева

Певец Алексей Воробьев, проживающий в Лос-Анджелесе около 10 лет, сопротивлялся эвакуации из особняка, но был вынужден покинуть его, получив 4 часа на сборы. Он взял микрофон, гитару, скрипку, камеры и своего корги Моцарта, и уехал в отель на побережье. Несмотря на драматизм, его дом уцелел.

Мнение Милонова

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов связал масштабные пожары с «греховностью» США, утверждая, что это «карательное событие» и «предупреждение» для страны. Он считает, что Лос-Анджелес, как и Сан-Франциско, заслужил это из-за «носительства греха». Он проводит параллели с аналогичными историческими наказаниями.

Напомним, что в результате стихийного бедствия свои дома потеряли Энтони Хопкинс, Анна Фэрис, Том Хэнкс и другие знаменитости, под угрозой оказались резиденции Рианны, Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки».