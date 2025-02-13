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общество

В Новосибирске вручили ключи от новых квартир жителям аварийного дома по улице Мира

Фото: мэрия Новосибирск

Теперь 29 семей готовятся к переезду в новостройку на улице Бронной.

В Новосибирске состоялась церемония вручения ключей от новых квартир для жителей аварийного дома на улице Мира. 29 семей готовятся к переезду в новостройку на улице Бронной.

В рамках муниципальной программы было заключено соглашение с компанией «Первый строительный фонд» на приобретение 40 квартир общим объемом 169 миллионов рублей. В новостройке уже завершён ремонт, а также установлены сантехнические устройства и счетчики.

Фото В Новосибирске вручили ключи от новых квартир жителям аварийного дома по улице Мира 2

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.

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Дарья Лапина
Журналист

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