В Новосибирске вручили ключи от новых квартир жителям аварийного дома по улице Мира

Теперь 29 семей готовятся к переезду в новостройку на улице Бронной.

В Новосибирске состоялась церемония вручения ключей от новых квартир для жителей аварийного дома на улице Мира. 29 семей готовятся к переезду в новостройку на улице Бронной.

В рамках муниципальной программы было заключено соглашение с компанией «Первый строительный фонд» на приобретение 40 квартир общим объемом 169 миллионов рублей. В новостройке уже завершён ремонт, а также установлены сантехнические устройства и счетчики.

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.