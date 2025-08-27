В Новосибирске проходит "Технопром-2025": фоторепортаж

В Новосибирске утром в среду, 27 августа, стартовала работа форума «Технопром-2025».

Он будет проходить до 30 августа и предназначен для обсуждения и демонстрации на площадке высоких технологий и подготовки кадров для них. Сегодня Сиб.фм покажет вам, что именно происходит на площадке данного форума.

На форум с самого начала хотело попасть огромное количество желающих, и очередь на стойке регистрации была впечатляющей.

Интерес к форуму как в Новосибирске, так и по всей России действительно нешуточный, многие приехали издалека, чтобы принять участие в мероприятии.

И такой ажиотаж понятен — данное мероприятие посвящено таким важным вопросам, как роботизация в промышленности и быту, обсуждение передовых научных открытий и технологий и многое другое.

Круглые столы, организованные на "Технопроме", касались актуальных проблем, связанных с технологиями, и поиску их решений.

На выставке было представлено множество разнообразных средств роботизации.

Много внимания уделялось как военным, так и гражданским технологиям, показанным в большом количестве.

В частности, были представлены принципиально новые виды патронов для отечественного стрелкового вооружения.

Они имеют значительно улучшенные в сравнении с существующими образцами характеристики.

Гражданские технологии также занимают большое место на "Технопроме".

Разумеется, достойное место на выставке было уделено прогрессирующему сейчас не по дням, а по часам дроностроению.

Причем касалось это не только летающих, но и наземных беспилотных летательных аппаратов.

Многие экспонаты касались сферы военной связи и радиоэлектронной борьбы, а также обнаружения потенциального противника при помощи радаров.

Нашлось место и разработкам в экологической сфере.

Устройства, представленные на "Технопроме", применяются в самых разных областях науки и промышленности.

Некоторые круглые столы были посвящены проблемам участников СВО, в том числе получивших увечья, и их решению при помощи современных социальных программ и технологий.

Важными вопросами, обсуждаемыми на данном круглом столе, были также их психологические проблемы и оказание участникам СВО помощи в данной сфере.

На выставке присутствовал и губернатор региона Андрей Травников, он внимательно следил за ее работой.

Главе Новосибирской области показывали самые передовые технологии в стране.

Многих участников поразили современные совершенные роботы, показанные на "Технопроме".

Участники отметили прекрасную атмосферу на форуме, которая помогала понимать материал, рассказываемый им спикерами.