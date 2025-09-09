40 тысяч школьников и студентов Новосибирской области проходят профориентацию

В Новосибирской области более 40 тысяч человек ежегодно принимают участие в профориентационных мероприятиях.

Специалисты центров занятости помогают молодежи и взрослым в выборе профессий, пользующихся спросом на рынке труда, а также организуют для них экскурсии на предприятия региона.

В рамках пресс-тура представитель министерства труда и социального развития области ознакомилась с реализацией одного из таких проектов в городе Искитиме.

Основной акцент в работе по профориентации делается на знакомстве с профессиями, в которых наиболее заинтересованы местные работодатели. Ежегодно через центры занятости и различные карьерные события проходят обучение и получают консультации десятки тысяч жителей региона, включая школьников и студентов. Только с начала 2025 года было организовано 124 экскурсии на предприятия, в которых приняли участие почти 1300 человек.

Как отмечается, важной задачей является укрепление взаимодействия между службой занятости, образовательными учреждениями и бизнесом. Такой комплексный подход позволяет готовить кадры с практическими навыками, что повышает конкурентоспособность как самих работников, так и компаний.

Успешным примером такой работы стал профориентационный проект «Профи-Тревел» в Искитиме. В его рамках для учащихся организуются туры на местные производства. Участники могут детально ознакомиться с деятельностью предприятий, их историей, технологическими процессами и перечнем необходимых специалистов. Так, студенты выпускных курсов местного центра профессионального обучения посетили крупное сельхозпредприятие «Степное». Для них провели экскурсию по производственным объектам, рассказали о карьерных возможностях и помогли составить реалистичное представление о будущей профессии.

