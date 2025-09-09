82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 11:27
пробки
4/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 08:53
общество

Магнитные бури 9 сентября могут вызвать скачки давления у новосибирцев

Фото: Сиб.фм

9 сентября на Земле ожидается слабая магнитная буря, которая может повлиять на метеочувствительных людей.

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупреждают о возможных скачках артериального давления.

Буря достигнет 4-5 баллов по шкале интенсивности и будет постепенно стихать, снижаясь до 3 баллов. Скорость солнечного ветра составит 478 км/с, но полярные сияния не предсказываются.

По прогнозам, вероятность геомагнитных возмущений — 25%, при этом в 68% случаев магнитосфера останется спокойной. Индекс вспышечной активности оценивается в 5,2, а за последние дни зафиксировано восемь солнечных вспышек. Метеочувствительным людям рекомендуется особое внимание уделить своему состоянию, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья.

0
Валерия Митрохина
Журналист

