Покров и родительская суббота: главные православные праздники октября 2025

Сентябрь подходит к концу, и верующие уже готовятся к октябрю — месяцу, богатому на важные православные праздники. Сиб.фм составил гид по ключевым датам церковного календаря на октябрь.

Главным событием месяца, без сомнения, станет Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Это непереходящий великий праздник, посвященный чудесному явлению Божией Матери в Константинополе в X веке. Согласно преданию, она простерла над молящимися свой омофор (покров), защитив их от врагов. Для верующих Покров — это символ небесного заступничества и защиты. В Сибири этот праздник исторически ассоциировался с приходом настоящей осени, первыми заморозками и окончанием полевых работ.

Второй важной датой станет Дмитриевская родительская суббота, которая в 2025 году выпадает на 25 октября. Это особый день поминовения усопших, установленный в память о воинах, павших в Куликовской битве. Со временем эта традиция распространилась на всех усопших предков. В этот день православные христиане посещают храмы, чтобы помолиться за своих родных и близких, а также ездят на кладбища.

Помимо этих двух ключевых дат, православный календарь на октябрь включает дни памяти многих чтимых святых. Точное расписание богослужений на эти и другие праздники верующим рекомендуется уточнять в своих приходах и храмах.