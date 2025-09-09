82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:20
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:20
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 09:58
общество

Цены на сладости в Новосибирске могут вырасти на 20%

Фото: freepik

В России обсуждаются меры по снижению использования пальмового масла в пищевой промышленности. Это может привести к росту цен на кондитерские изделия, предупредили эксперты.

В Госдуме РФ готовят новые меры контроля, включая повышение пошлин и введение акцизов на пальмовое масло, что может удорожить продукцию, включая молочную и кондитерскую.

Представители новосибирского кондитерского рынка прогнозируют, что стоимость сладостей может вырасти на 20%. В то же время, изменения не затронут натуральные молочные продукты, где пальмовое масло не используется.

Эксперты считают, что такие меры повысят качество товаров и снизят количество фальсификатов на рынке, пишет портал infopro54.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.