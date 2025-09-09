Цены на сладости в Новосибирске могут вырасти на 20%

В России обсуждаются меры по снижению использования пальмового масла в пищевой промышленности. Это может привести к росту цен на кондитерские изделия, предупредили эксперты.

В Госдуме РФ готовят новые меры контроля, включая повышение пошлин и введение акцизов на пальмовое масло, что может удорожить продукцию, включая молочную и кондитерскую.

Представители новосибирского кондитерского рынка прогнозируют, что стоимость сладостей может вырасти на 20%. В то же время, изменения не затронут натуральные молочные продукты, где пальмовое масло не используется.

Эксперты считают, что такие меры повысят качество товаров и снизят количество фальсификатов на рынке, пишет портал infopro54.