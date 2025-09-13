Металлурги запускают новый сезон Конкурса социальных проектов с грантами до 6,5 млн рублей

16 сентября стартует прием заявок на ежегодный Конкурс социальных проектов программы развития социального капитала «Люди территории». Его цель — поддержка общественных инициатив и развитие территорий в регионах, где работает «Норникель».

Грантовый фонд конкурса — 155 млн руб. К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтеры компании совместно с НКО и учреждениями.

География конкурса охватывает Красноярский край (г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район, п. Светлогорск Туруханского района), Мурманскую область (г. Мончегорск и подведомственная территория, Печенгский муниципальный округ, с. Ловозеро, с. Краснощелье Ловозерского района) и Забайкальский край (г. Чита, г. Борзя и Газимуро-Заводский муниципальный округ).

Победители смогут реализовать собственный социальный проект, получив грант от компании в размере от 100 000 руб. до 6,5 млн руб.

В этом году старт конкурса сопровождается презентацией нового образовательного курса «Движители». Его цель — помочь авторам социальных проектов усилить свои идеи, научиться работать с потребностями целевых аудиторий и повысить качество заявок.

«Когда устоявшиеся форматы перестают рождать новое, активным участникам наших программ требуется перезагрузка. Именно так и появился проект „Движители“, в центре которого — неравнодушные горожане, готовые к активным действиям на благо своей территории, заражающие других энергией и вовлекающие их в совместную работу», — рассказывает Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Подать заявку на конкурс можно на сайте nncharity.ru с 16 сентября по 5 ноября 2025 г. (до 19:00 по местному времени). Итоги станут известны в январе 2026 г., а старт проектов запланирован на март.

Для удобства заявителей в личном кабинете доступны подсказки и обучающие материалы. В период подачи заявок участники смогут воспользоваться онлайн- и офлайн-консультациями кураторов конкурса, а также принять участие в серии вебинаров с экспертами по социальным инвестициям, визуализации данных и современным инструментам презентации.

Весной 2025 г. социальные инициативы «Норникеля» объединились в масштабную программу «Люди территории». Она стала новым пространством для активных горожан и сотрудников компании, которое помогает развивать идеи, находить единомышленников и запускать собственные проекты.

Программа включает четыре направления: «Изобретатели», «Созидатели», «Предприниматели» и «Волонтеры».

Программа «Люди территории» сохраняет лучшие форматы, практики и опыт, полученные за 10 лет, и при этом открывает еще больше возможностей для развития участников и регионов присутствия компании.