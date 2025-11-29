82.76% -1.2
вчера 23:58
общество

Россиянам рассказали о подготовке к беременности

Фото: ru.freepik.com
Подготовку к беременности рекомендуется начинать за три-шесть месяцев до предполагаемого зачатия. В это время будущим родителям следует тщательно проверить свое здоровье, сдать необходимые анализы и пройти медицинское обследование. При наличии проблем в организме стоит заняться их исправлением, что является важным шагом для рождения здорового ребенка и сохранения здоровья матери. Об этом сообщил врач и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в преддверии Дня матери.

В медицине процесс подготовки к беременности называется прегравидарной. Он необходим для оценки здоровья будущих родителей и подтверждения возможности успешного зачатия. Важным этапом является санация полости рта у стоматолога, пишет Общественная служба новостей.
Еделев отметил, что консультации у генетика становятся все более актуальными. Посещение этого специалиста рекомендуется при наличии определенных показаний, таких как возраст матери старше 35 лет или отца старше 40 лет, наличие наследственных заболеваний в семье, а также если у пары были беременности с пороками развития или невынашиванием.

Кроме того, врач подчеркнул важность ведения здорового образа жизни для будущих родителей. Отказ от вредных привычек, правильное питание и физическая активность играют ключевую роль в подготовке. Рекомендуется увеличить потребление свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирного мяса, а также минимизировать фаст-фуд и сладкие газировки. Умеренные физические нагрузки, такие как йога, плавание и пешие прогулки, способствуют улучшению общего состояния организма.

Ранее Сиб.фм писал о советах акушера для будущих мам перед беременностью.

Александра Моисеева
Журналист

