Как можно расторгнуть контракт в СВО: что говорит закон?

Военнослужащие, проходящие службу в период специальной военной операции, нередко сталкиваются с вопросом: можно ли досрочно уволиться по контракту. Несмотря на автоматическое продление сроков, закон сохраняет для них ряд легальных оснований для увольнения — при наличии подтверждённых причин.

Согласно нынешнему законодательству и данным Указам Президента РФ, контрактников можно освободить от службы по состоянию здоровья — если военно-врачебная комиссия признаёт военнослужащего «не годным» или «ограниченно годным» к службе; по семейным обстоятельствам — например, при необходимости ухода за тяжело больными родственниками, воспитании несовершеннолетних детей и других уважительных причинах, по истечении срока контракта или при достижении предельного возраста службы — если условия допускают увольнение даже в период СВО.

Чтобы контракт был расторгнут легально, военнослужащему необходимо подать рапорт (заявление) командиру части с указанием основания (здоровье, семья и др.), приложить необходимые справки — заключение ВВК, медицинские документы, подтверждающие семейные обстоятельства, дождаться решения командования (обычно в течение 30 календарных дней) или пройти аттестационную комиссию, если это предусмотрено.

При положительном решении контракт расторгается, военнослужащий сохраняет социальные гарантии и получает необходимые документы — при условии, что увольнение происходит по уважительным причинам.

Автоматическое продление контрактов при СВО не исключает право на увольнение, но применяется особый режим — расторжение возможно лишь при документально подтверждённых основаниях. Если военнослужащий решит покинуть службу без официального увольнения — это может квалифицироваться как самовольное оставление части и повлечь уголовную ответственность. При увольнении по дисциплинарным или неправомерным основаниям — возможна потеря социальных льгот, запрет на новое поступление на службу, взыскания.

Даже в условиях СВО контрактники сохраняют право на досрочное увольнение — однако только при строго документально подтверждённых основаниях: состояние здоровья, семейные обстоятельства, истечение контракта или возраст. Важно чётко соблюдать установленную процедуру и при необходимости привлекать юридическую помощь.