В Новосибирске проходит масштабный фотоконкурс «Ёлочный бум»

Радиостанция «Городская волна» приглашает слушателей принять участие в фотоконкурсе «Ёлочный бум».

Для участия достаточно украсить свою новогоднюю ёлку, загрузить фотографию на сайт Сиб.фм, и у вас появится шанс выиграть главный приз – искусственную ель от партнера «Элитные Ели».

Каждую пятницу до 19 декабря будет выбран финалист недели, получающий поощрительные призы: две коробки мороженого от ООО «Завод мороженого «Солнечный день» и два билета на лазерное шоу в центре «Дельфиния».

26 декабря трое финалистов поборются за главный приз. Для победы необходимо, чтобы ваша фотография набрала наибольшее количество лайков.

Генеральный партнёр: оптический салон «Зрение».

Партнёр: «Элитные Ели» — большой новогодний магазин на Фабричной, 39.

Призовые партнёры: центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», ООО «Завод мороженого «Солнечный день», «Элитные Ели».

Сроки проведения конкурса: с 01.12.2025 по 26.12.2025.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

