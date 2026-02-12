Артисты Новосибирского театра кукол показали в искитимской коррекционной школе спектакль «Крошка Енот»

12 февраля ученики коррекционной школы в Искитиме посмотрели спектакль «Крошка Енот», поставленный артистами Новосибирского областного театра кукол. Для детей с нарушениями слуха представление сопровождалось переводом на русский жестовый язык — зрители увидели историю о смелом Еноте и его друзьях.

Многие ребята впервые побывали на театральном показе, однако это знакомство продолжится: 13 марта артисты вернутся в школу, чтобы провести мастер-класс «Искусство играющих кукол». Подобные мероприятия пройдут и в других образовательных учреждениях — в феврале стартовал первый этап IV Международного фестиваля театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля запланирована масштабная инклюзивная программа: спектакли и творческие занятия с сурдопереводом пройдут не только на основной сцене театра, но и на различных площадках Новосибирска и Новосибирской области, включая школы и детские сады.

Завершающий этап IV Международного фестиваля театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК» состоится в Новосибирске в июне. Мероприятие станет значимым культурным событием региона, собравшим профессиональные кукольные театры из разных субъектов России и стран ближнего зарубежья.

«На “ПЕРЕКРЁСТКЕ” мы покажем новосибирскому зрителю лучшие спектакли театров кукол России, познакомим с мировыми театральными традициями. В этом году мы готовим для наших зрителей яркую, увлекательную программу, которая будет интересна аудитории разных возрастов. В 2026 году особый акцент фестиваля сделан на участие театров из новых регионов России — в частности, в Новосибирск приедут театры из Луганска и Горловки. Важной частью фестиваля станет инклюзивная программа: все ключевые показы и мероприятия будут адаптированы для зрителей с нарушениями слуха, предусмотрен перевод на русский жестовый язык», — рассказал директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых.

«Для нас особенно важно, что фестиваль “ПЕРЕКРЁСТОК” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединяет профессиональные коллективы и одновременно делает искусство доступным — в том числе для зрителей с нарушениями слуха. Инклюзивная программа, образовательные встречи и участие театров из новых регионов создают атмосферу открытости и взаимного обмена опытом. Мы стремимся, чтобы фестиваль стал точкой притяжения для художников и зрителей, местом, где рождаются новые смыслы и укрепляется культурная связь между территориями», — отметила директор АНО «Новые театральные проекты» Анна Динельт.

Организаторами выступили Новосибирский областной театр кукол и АНО «Новые театральные проекты» в партнёрстве с АНО «Счастье слышать».

Партнёром по обеспечению сурдоперевода и информационной поддержке стала АНО «Счастье слышать», оказывающая помощь детям с нарушениями слуха. Фестиваль «ПЕРЕКРЁСТОК» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0+

