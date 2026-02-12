В Новосибирске отменили незаконный возврат исполнительного листа после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры судебный пристав возбудил исполнительное производство, отменив незаконное решение о возврате исполнительного листа.

Благодаря этому компания получила взыскание более 70 тыс. рублей с должника, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее предприниматель обратился через «Прямую линию для предпринимателей» на портале прокуратуры РФ. Проверка показала, что документ полностью соответствовал закону, а отказ приставов был необоснованным.

Прокуратура напомнила, что предприниматели могут обращаться на тематические приёмы каждый первый вторник месяца. Следующий приём состоится 3 марта 2026 года, при этом обращаться к дежурному прокурору можно в любой день.