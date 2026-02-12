Сбер: объём выданной ипотеки в Новосибирской области вырос на 30% за год

По итогам 2025 года ипотечный рынок Новосибирской области продемонстрировал положительную динамику. Общий объём ипотечных кредитов, выданных Новосибирским отделением Сбера, увеличился на 29,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 62,3 млрд рублей против 48 млрд рублей в 2024 году. Количество оформленных ипотечных сделок выросло на 11,8% — до почти 14,8 тысяч.

Рост ипотечной активности в регионе сопровождался увеличением спроса на льготные ипотечные программы. Существенный вклад в общую динамику внесла семейная ипотека. В 2025 году объём средств, выданных по этой программе в Новосибирской области вырос более чем в два раза и достиг 48,8 млрд рублей. Количество выданных кредитов по семейной ипотеке также увеличилось почти вдвое — до 9,6 тысяч сделок.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«В Сбере доступен широкий набор ипотечных программ, включая программы с господдержкой. Узнать — какая подходит именно вам очень удобно. Достаточно оставить онлайн-заявку — банк поможет со всеми рутинными операциями — сам заполнит анкету, подберёт выгодные конкретному клиенту программы и выдаст решение по заявке в тот же день».

Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 Erid:2W5zFJ2gNrm