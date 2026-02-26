Демобилизация участников СВО: что известно о сроках

Вопрос о сроках возвращения мобилизованных домой остается открытым. Указа о завершении мобилизации или массовой демобилизации пока нет.



Сейчас бойцы могут вернуться домой только в двух случаях: при признании негодным к службе из-за ранения, либо по специальному указу президента об окончании спецоперации. Также раз в полгода положен отпуск до 14 дней без учета дороги.



Ранее военный эксперт пояснил, что демoбилизация не может быть объявлена, пока не будет полной безопасности. Такие шаги должны основываться на всестороннем анализе ситуации, чтобы не ослабить защиту страны.