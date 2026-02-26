НОВИКОМ представил инструменты поддержки промышленности на Портале российских технологий

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) запустил в работу свою страницу на Портале российских технологий. Раздел аккумулирует сведения о мерах государственной поддержки предприятий, с которыми работает банк, и упрощает клиентам доступ к инструментам льготного финансирования. Новый канал коммуникации создан в рамках Проектного офиса НОВИКОМа.

Портал российских технологий – это B2B-платформа, которая объединяет информацию о гражданской продукции и компетенциях предприятий радиоэлектронного комплекса и других холдингов Госкорпорации Ростех. Ресурс открывает для НОВИКОМа дополнительные возможности для взаимодействия с корпоративными клиентами. На странице банка собраны все условия субсидий, поручительств и целевых займов для реализации инвестиционных проектов, которые предоставляет НОВИКОМ. Здесь также можно оставить заявку на оформление интересующего продукта.

Новый канал коммуникации с бизнесом появился в рамках деятельности Проектного офиса НОВИКОМа, созданного совместно с Ростехом.Он расширяет возможности взаимодействия с предприятиями промышленного комплекса и повышает прозрачность инструментов поддержки. Новый формат сокращает путь до подачи заявки, а следовательно, ускоряет запуск инвестиционных проектов.

Основной задачей Проектного офиса является содействие предприятиям ключевых отраслей экономики в получении государственной поддержки. Опираясь на уникальный опыт и огромную базу знаний, накопленную за 10 лет работы в контуре Госкорпорации, банк обеспечивает комплексное сопровождение клиентов – от подбора инструментов льготного финансирования до получения субсидии.

«Первые результаты работы нашего Проектного офиса полностью оправдывают возложенные на него ожидания. Это действительно эффективный механизм, благодаря которому работа с мерами господдержки ведется на качественно новом уровне. За пять месяцев через Проектный офис мы получили десятки заявок от предприятий Госкорпорации Ростех по планируемым к реализации проектам, направленным на производство гражданской продукции. Такой интерес подтверждает востребованность созданной инфраструктуры и необходимость дальнейшего внедрения новых инструментов взаимодействия. Запуск собственной страницы на Портале российских технологий позволит нам расширить клиентскую базу, а промышленным предприятиям – подобрать оптимальный инструментарий для реализации проектов развития», – заявил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Раздел НОВИКОМа на Портале российских технологийстанет одним из инструментов работы Проектного офиса. В первые дни после запуска страницы интерес к мерам государственной поддержки проявили более ста потенциальных клиентов.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJ4RVC5