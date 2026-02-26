«Ростелеком» представил новую платформу для трансформации ресторанного бизнеса

«Ростелеком» представил цифровую платформу для развития ресторанного бизнеса лидерам индустрии, которые собрались в Новосибирске на VIII Стратегической сессии «РЕСТОБОСС». Компания выступила генеральным партнёром мероприятия.

Обращаясь к участникам, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Игорь Беляев подчеркнул, что в индустрии питания изменились правила игры: базовая потребность в еде сегодня уже закрыта ритейлом и сервисами доставки, а рестораны воспринимаются, как формат досуга.

Эксперт рассказал о новом сервисе «Ростелекома» — платформе доставки и лояльности, которая позволяет каждому заведению создать собственную уникальную экосистему с оптимальным набором цифровых инструментов для приема заказов, управления программами лояльности и сбора обратной связи. Через клиентское приложение можно настроить полноценный диалог с посетителями: гость не только оформляет и оплачивает заказы, но и делится обратной связью, а заведение получает возможность направлять персональные предложения и выстраивать сложные ретеншн-механики.

Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня сегмент HoReCa сталкивается с новыми вызовами: автоматизация процессов, повышение уровня персонализации клиентского опыта — всё это требует новых решений и стратегий. Много лет работая на этом рынке, компания «Ростелеком» хорошо знает его потребности: наши классические продукты уже давно зарекомендовали себя среди рестораторов как надежные инструменты эффективного управления».

